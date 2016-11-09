俄國防部：俄軍艦地中海「驅趕」荷蘭潛艇

圖片版權 DUTCH NAVY Image caption 荷蘭皇家海軍「海像級」（Walrus Class）柴電動力攻擊潛艇。（資料圖片）

俄羅斯國防部表示，俄海軍兩艘驅逐艦在地中海「驅趕」一艘荷蘭潛艇，使其停止偵查俄航空母艦。

這艘荷蘭皇家海軍的柴電動力潛艇是在距離俄羅斯「庫茲涅佐夫」號航母20公里的海域內發現的。

北約方面回應稱，北約在「以有限的、負責任的方式」監視俄海軍艦隻。

一位官員表示，北約不會提供進一步的細節，但是北約幾個星期以來一直在監視這支俄羅斯海軍航母編隊。

今年10月中旬，俄北方艦隊「庫茲涅佐夫」號航母編隊從俄西北端的北莫爾斯克港起航，前往地中海，以增援俄在地中海東部的海軍艦隊。

隨同「庫茲 涅佐夫」號航母遠航的還包括「彼得大帝」號核動力導彈巡洋艦、「北莫爾斯克」號和「庫拉科夫海軍中將」號大型反潛驅逐艦等數艘主力艦。

圖片版權 NORWAY ARMED FORCES Image caption 今年10月中旬，俄北方艦隊「庫茲涅佐夫」號航母編隊從俄西北端的北莫爾斯克港起航，前往地中海途中。

俄羅斯軍方沒有證實在地中海發生的潛艇事件，荷蘭海軍方面發表推文，表示不會對潛艇行動發表任何評論。

目前不清楚，這一事件發生的具體海域，但是有一項報道說，俄羅斯「庫茲 涅佐夫」號航母的位置距離敘利亞西北部拉塔基亞港約100公里。

俄國防部發言人科納申科夫表示，俄羅斯海軍的「北莫爾斯克」號和「庫拉科夫海軍中將」號大型反潛驅逐艦，利用聲納系統和反潛直升機，很容易就發現了荷蘭潛艇。

科納申科夫表示，儘管該潛艇試圖躲避偵查，但俄方軍艦對該潛艇跟蹤了超過1小時，並迫使該潛艇離開航母編隊所在水域。

他說，荷蘭潛艇這一行動是「笨拙和危險的」。

雖然荷蘭軍方沒有做出正式反應，但是國防部長讓·哈尼斯-普拉薩特表示，她認為如果明知的話，「就不理睬俄羅斯的說法」。

荷蘭海事專家卡裏曼說，如果屬實，這一事件是空前的。 他告訴荷蘭電視台說：「一艘執行秘密任務的潛艇被發現，這是相當令人震驚的」。