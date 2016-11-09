美國大選：亞洲金融市場隨開票結果波動

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隨著美國大選開票結果的展開，亞洲股市已出現下跌跡象。已有的開票結果顯示，唐納德·特朗普很可能成為新一屆美國總統。

該地區的所有主要市場現在都在較低位。

同時，墨西哥比索已經創下了兌美元的歷史最低點。

由於交易者預期希拉里·克林頓會獲得一個舒適的勝利，即使是緊繃的比賽也足以引發波動。

日本日經225下跌5.2％，而香港恆生指數下跌3.8％，上證綜合指數下跌1.6％。

澳大利亞的ASX 200下跌2.1％，而韓國的Kospi下跌3.1％。

早些時候，美國和歐洲股市收高，但美國股市期貨大幅下跌，道瓊斯指數預計將損失超過4％。

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BBC亞洲商務記者瓦斯瓦利分析(Karishma Vaswani)

一個唐納德·特朗普的勝利被廣泛認為是對亞洲經濟的負面影響，因為他在競選中的一些保護主義措辭。

他被視為「偉大的未知」，而克林頓則被視為「你知道的更好的魔鬼」。

由於這種前景看起來越來越有可能，亞洲的許多投資者越來越擔憂，市場正在反映這一點。

我一直在新加坡交易所。開票剛開始時，市場還是謹慎樂觀認為克林頓可能領先。但這一切都改變了。

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隨著開票結果的展開，第一波的結果是「太接近」，爾後迅速被這樣的事實取代：前電視節目主持人將會是下一任美國總統。

另一個潛在的衝擊是，一位交易者對我說「它有英國歐盟公投（Brexit）的感覺」。