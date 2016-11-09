希拉里呼籲公眾給特朗普領導國家的機會

圖片版權 Reuters Image caption 希拉里表示，「我們還沒有打碎那個最高、最堅硬的玻璃天花板。但是總有一天，有人會將其打碎。」

在美國大選中失敗的民主黨總統侯選人希拉里·克林頓呼籲公眾以開放的態度，給當選總統特朗普一個領導國家的機會。

希拉里宣佈自己敗選後首次公開露面，她表示希望特朗普將成為所有美國人的成功總統。

她說，「我們已經看到我們的國家處於分裂狀態，其嚴重程度超出我們的想像。」

共和黨總統候選人特朗普在大選中取得令人震驚的勝利，當選美國第45屆總統。

他將於周四（10日）在白宮與即將卸任的總統奧巴馬舉行首次過渡會議。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普表示，將成為所有美國人的總統。

總統奧巴馬周三早晨打電話給特朗普祝賀他大選勝利。但是奧巴馬表示，他與特朗普之間存在很大分歧，「這已經不是秘密」。

奧巴馬說，「最終，我們都是屬於一個團隊」。人們不許記住，「我們首先是美國人，首先是愛國者，我們大家都希望為國家著想。」

他表示會指示團隊參考8年前的經驗，希望可以順將權力移交給特朗普。

奧巴馬還提醒特朗普，要兌現以國民利益為優先等承諾。

他說，他聽到特朗普前一天晚上的表態，感到很受鼓舞。

圖片版權 Reuters Image caption 希拉里的支持者們最終沒能迎來一位女總統，很多人在現場傷心流淚。

希拉里敦促她的支持者尊重大選結果，並表示憲法將確保政權和平過渡。

她在紐約向支持者發表講話說，「我們共享我們國家價值和願景，但是我們沒有贏得這次大選，我感到很遺憾。」

希拉里有志成為美國第一位女總統夢想已經破碎。她表示，「我們還沒有打碎那個最高、最堅硬的玻璃天花板。但是總有一天，有人會將其打碎。」

經過一番艱苦、激烈的競爭後獲得大選勝利，候任總統特朗普周三（9日）凌晨向歡呼的支持者表示，美國人必須「治癒分裂的創傷」。

他說，「我希望告訴國際社會，雖然我們總是把美國的利益放在第一位，但是我們將公平對待所有的人。」

共和黨籍眾議院議長保羅·瑞恩對特朗普大加讚揚。他說特朗普「已經徹底改變了美國政治」，並將領導一個團結的共和黨政府。