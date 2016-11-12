克林頓：敗選部分歸咎於FBI橫插一杠

圖片版權 EPA Image caption 克林頓敗選後發表講話，呼籲給特朗普一個當總統的機會。

美國民主黨總統候選人希拉里·克林頓把自己競選總統失敗歸咎於聯邦調查局（FBI）干預。

FBI局長科米（James Comey）在距投票約兩周時透露了FBI重啟針對希拉里的郵件門調查。希拉里認為，選擇這個時機公布這一消息終斷了她的選戰勢頭。

她這番指責是周六（11月12日）在跟民主黨主要贊助人通電話時說的，後被洩露給媒體。

圖片版權 GETTY IMAGES Image caption FBI首腦科米在投票前兩天宣佈克林頓「郵件門」調查重啟後結果與前相同，不應提起刑事控罪。

克林頓女士2009-2013年在奧巴馬政府任國務卿。她周三（11月9日）向特朗普承認敗選後一直保持低調。

打斷勢頭

科米10月28日告知國會，FBI發現一批與克林頓國務卿任期內不當使用電郵案有關的新郵件，因此重啟有關調查。

之前的調查於7月結束。FBI建議不對克林頓提起刑事訴訟，但表示她在這方面極不謹慎。

克林頓和特朗普的支持率差距隨即收窄。

11月6日，即投票前兩天，科米宣佈調查結果表明不應該刑事起訴克林頓。

克林頓在周六與民主黨贊助人的告別電話會上說，這次競選失敗有多種原因，「但我們分析認為，科米的信引起了無中生有、毫無根據的懷疑，打斷了我們的勢頭。我們倒下了，然後不得不更努力去奪回我們的優勢」。

圖片版權 epa Image caption 特朗普和夫人已經到白宮與奧巴馬夫婦會面交談。

據美國媒體報道，她還表示科米後來建議不對她提起刑事控罪對特朗普的支持起到了刺激士氣的作用。

無暇顧及

候任總統特朗普已經到白宮與奧巴馬總統面談權力交接事宜，候任和現任第一夫人見了面。

被問到是否將兌現其競選承諾，任命特別檢控官調查克林頓郵件門，特朗普表示他上任後的首要任務依次為醫療、就業、邊防和稅務改革。

特朗普將於明年1月20日宣誓就職，從連任兩屆的奧巴馬總統手裏接過統帥世界頭號經濟體的權杖。

共和黨候選人特朗普勝選後，美國各地民眾集會抗議，有些城市出現燒砸場面，防暴警察動用催淚瓦斯驅散人群，許多示威者被捕。

連續三個晚上，反對特朗普當選總統的示威者繼續在一些美國城市聚集抗議。在邁阿密、亞特蘭大、費城、紐約、舊金山和波特蘭都有數以千計的示威者上街遊行，抗議特朗普侮辱移民、穆斯林和婦女的言論。

圖片版權 AFP Image caption 在俄勒岡州的波特蘭，周四晚間曾發生騷亂，但周五晚間的抗議遊行和平進行。

特朗普當選美國總統也受到一些歐洲人士的批評。柏林周六也出現抗議特朗普的示威活動。

但並非特朗普到處都受到批評。以色列街頭周六出現一個大廣告牌上寫著：「特朗普讓以色列再次偉大」。