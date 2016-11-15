人物：誰是特朗普老友兼老鄉朱利安尼？

圖片版權 AP Photo Evan Vucci Image caption 前紐約市長朱利亞尼滿臉微笑地走出紐約川普大廈。坊間傳他的老友特朗普考慮給他一個內閣職位。

美國當選總統唐納德·特朗普（Donald Trump）正在組閣。

《華爾街日報》援引不具名知情人士說，下一任美國首席外交官的熱門人選名單上有二個世人熟悉的名字：前紐約市長魯迪·朱利安尼（Rudolph Juliani）和前美國駐聯合國大使、知名鷹派約翰·博爾頓（John Bolton）。

朱利安尼， 72歲，最廣為人知的是911恐怖襲擊，他作為時任紐約市長的硬漢、鐵腕領袖形像。他跟同為「紐約客」的特朗普的關係被形容為「摯友」。同樣顯而易見的是，他在外交政策領域缺乏經驗。

零容忍、911

朱利安尼1944年出生於紐約布魯克林，是第三代意大利移民，曾任聯邦檢察官、紐約市長，特朗普的高級顧問。

他的職業生涯從律師起家。1980年代早期被里根總統任命為負責紐約州南部司法區的聯邦檢察官，四年任滿後回家鄉紐約出任檢察官，主攻黑幫團伙和金融犯罪。

1994年，朱利安尼以「法律與秩序」的口號成功當選紐約市長，連任兩屆。他以鐵腕著稱，推行頗有爭議的「零容忍」執法以重塑對法律的敬畏。

在他任期結束時，美國聯邦調查局（FBI）把「大蘋果」紐約稱為美國最安全的大都市。但事無巨細都繩之以法的做法也招致不少非議。紐約警察局一度面臨上萬宗警察濫權訴訟。

國會、白宮

圖片版權 Getty Images Image caption 911恐襲後，時任紐約市長朱利亞尼指揮若定，成就了他職業生涯中靚麗的一筆。

2000年，他曾考慮跟當時即將卸任的第一夫人希拉里·克林頓競逐參議員，後來由於各種原因，包括鬧得沸沸揚揚的性醜聞和680萬美元庭外和解的離婚案，以及被診斷患前列腺癌，很快退出競選。

2001年，曼哈頓世貿中心雙塔遭恐怖分子飛機撞擊，作為紐約市長的朱利安尼處理「911恐怖主義襲擊」過程中表現出來的冷靜、果斷、魄力和強硬使他成為世人心目中的英雄。

他登上了2001年《時代》雜誌的風雲人物，英國女王伊麗莎白二世給他授榮譽騎士勛章。

但在鋪天蓋地的讚譽聲中，也有記者撰文批評朱利安尼市長在911恐襲發生前的一系列決策失誤導致許多本來可以倖存的人喪生，事後他又在空氣質量尚未達到安全標凖之間催促曼哈頓下城開放。一些消防隊員也對他提出批評。

但這些都無損於他的人氣和聲譽。從紐約市長位置卸任後，朱利安尼進入諮詢顧問行業，同時繼續孕育自己的政治抱負。

老鄉加老友

圖片版權 AP Image caption 朱利亞尼在今年大選中鼎力支持特朗普。

2008年，朱利安尼角逐共和黨總統候選人提名。當時他享有鐵腕領袖的聲譽，主張「法律與秩序」式保守主義，但在部分社會議題上較自由主義，比如支持墮胎、同性婚姻和槍支管控。

除了競選策略上的失誤，朱利安尼在一些社會議題上的自由主義立場招致黨內保守派的反對，他的個人生活也成為潛在的攻擊目標。不敵對手麥凱恩的朱利安尼不久就息鼓收兵，轉而支持麥凱恩。

2012年大選，朱利安尼支持共和黨候選人米特·羅姆尼。

2016年大選，他支持多年的老相識特朗普，在競選中公開鼎力為特朗普的政策、立場、主張辯護。

他今年4月曾形容特朗普是個「談判者」，能辦成事情。特朗普當時回應道，大家都十分尊敬朱利安尼，朱利安尼的讚賞令他「倍感榮幸」；又因為「魯迪太了解我了，所以這種榮幸比通常的更大」。