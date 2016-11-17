奧巴馬希望特朗普對俄國表現出堅定立場

圖片版權 AP Image caption 這是奧巴馬對德國的告別訪問

正在德國訪問的美國總統奧巴馬星期四（11月17日）在柏林發表講話，敦促美國候任總統特朗普在俄羅斯違背美國價值觀和國際凖則的情況下對其表現出堅定的立場。

他說，他希望特朗普在對待俄羅斯的時候不要僅僅奉行實用主義政治。

奧巴馬在同德國總理默克爾會面後發表的講話中還對網絡軍備競賽發出警告，聲稱有明確證據顯示俄羅斯曾參與網絡攻擊。

他說，他希望特朗普能同俄羅斯保持建設性的關係，尋找兩國利益和價值相遇的領域。

但是他說，他希望特朗普在俄羅斯違背美國價值和國際凖則的時候「挺身而出」。

他進一步解釋說，這意味著，不要搞實用主義政治，不要簽訂那些傷害別人的、破壞國際凖則的、讓弱小國家容易受害的和在敘利亞這樣的地區製造長期麻煩的協議。

奧巴馬和默克爾強調了美德兩國繼續加強合作的必要性，也強調了美國和歐盟之間合作的必要。

默克爾承認美國在北約聯盟中承擔了最大的負擔，並且表示歐盟國家未來必須最更多的貢獻，以便從長期來看消除國防開支不平衡的問題。

特朗普曾在競選期間批評說，美國為北約承擔了過多的負擔。

BBC在柏林的記者希爾說，德國人將會懷念奧巴馬。

他說，當奧巴馬在2008年訪問德國的時候，人們像對待一個搖滾歌星一樣對他表示歡迎。

成千上萬的德國人當時被他的自由派的語言所打動，認為他的形像代表了一個開放的和與世界合作的新美國。

BBC記者說，人們今天不再歡呼。