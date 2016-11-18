鷹機大戰！ 法國軍方訓練老鷹阻截無人機

2016年11月18日

圖像加註文字， 老鷹能夠幫助警方阻截無人機。

繼荷蘭之後，法國軍方決定通過訓練老鷹來應對非法進入市區上空的無人機。

法國軍方正在訓練4隻金鷹來應對無人機，防止這些無人機進入到敏感地帶。

任何人都能從普通小店中買到這種無人機，

很多遙控器械的愛好者或者企圖投放爆炸物的恐怖分子都可以到商店中買到這種無人機。

法國一名空軍將領茲莫爾曼對記者表示，「這些老鷹從數千米之外就能識別出無人機，並將其截獲。」

他表示這是受到荷蘭警方成功嘗試使用老鷹抓無人機的啟發。

茲莫爾曼指出，在有大型集會的時候，比如成千上萬人前往觀看煙火，或者法國國慶日活動等，要應對無人機，老鷹要比使用槍支更有效果。

他表示，老鷹可以幫助減少在人群中使用子彈帶來的風險。

從理論上講，一隻老鷹可以抓獲或者至少能攔截一架無人機。

那麼如何來訓練老鷹呢？工作人員在幼鷹孵出之前，就把它放在無人機上。對孵出之後的小鷹的早期餵養也都在無人機上進行。

2015年初，有無人機出現在愛麗舍宮上空。另外在法國西部布列塔尼的一個敏感軍事基地上空也出現過無人機。

這就促使法國出台法規，禁止無人機出現在城市地區，並要求使用者通知當局他們擁有無人機。