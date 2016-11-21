西班牙船隻進入直布羅陀水域引發新爭執

圖片版權 PA Image caption 直布羅陀主權爭議是影響英國和西班牙兩國關係的一個焦點

西班牙外交部的一位發言人星期一（11月21日）說，西班牙將就英國皇家海軍在有爭議的直布羅陀水域向一艘西班牙科研船發射閃光彈的事件提出抗議。

這位發言人說，西班牙外交部將就此事向英國駐西班牙大使館提出正式抗議。

他還說，有關事件發生在星期日（20日），英軍的行動干擾了西班牙國家海洋地理研究所這艘科研船的工作。

他說，「我們認為直布羅陀附近水域屬西班牙所有，這艘船當時正在西班牙水域工作。」

英國國防部說，英國皇家海軍「Sabre號」巡邏船首先試圖通過無線電同西班牙「Angeles Alvarino號」科研船取得聯繫，未獲回答，隨後發射了閃光彈。

英國海軍還阻止了這艘科研船試圖在這一海域部署浮標的行動。

英國外交部的一位發言人說，英國政府將就這次入侵行動向西班牙當局提出抗議，並明確表示此類侵犯英國主權的行為是不能接受的。

事件發生後，西班牙的這艘研究船離開直布羅陀水域，在星期一抵達西班牙豐希羅拉港。

直布羅陀環境部長科爾特斯批評說，西班牙科學家不應該為西班牙聲稱對直布羅陀水域擁有主權充當走卒。

他說，看到科學家以偽裝科學的名義捲入這樣的危險遊戲，令人痛心。

西班牙在1713年根據烏德勒支和約割讓直布羅陀，英國在此後的大部分時間裏一直控制著直布羅陀。

但是，西班牙仍然聲稱對直布羅陀擁有主權。

這一爭端成為多年來兩國關係緊張的一個焦點。