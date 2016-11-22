歐亞多家銀行提款機遭黑客攻擊向外吐現金

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俄羅斯網絡安全公司Group IB披露，黑客今年來對歐亞10多個國家的銀行提款機系統發動遠程襲擊，利用惡意程序迫使提款機吐出大量現金。

提款機生產商Diebold Nixdorf和NCR表示，他們已向銀行提供相關信息，指導他們如何阻撓這類新型攻擊。

Diebold Nixdorf高級董事比利特說，黑客此次的攻擊手法有所不同。

他透露，最近在歐洲和亞洲發生的襲擊案是從中央的遠程指揮中心發動。黑客選擇一次性向許多提款機展開攻擊，因為他們知道一旦發動攻擊，很快會被察覺。

他說，黑客選擇盡量擴大打擊面，爭取在最多失效提款機提取現金。

報道稱，Group IB拒絕透露受攻擊的銀行名稱，但受影響的國家包括亞美尼亞、白俄羅斯、保加利亞、愛沙尼亞、格魯吉亞、吉爾吉斯斯坦、摩爾多瓦、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、西班牙、英國和馬來西亞。

Group IB說，發動攻擊的相信是一個稱為「Cobalt」的組織。