谷歌地圖遭黑 特朗普大廈被起「不雅新名」

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特朗普大廈一度在谷歌地圖上被人改了個新名字，相當不好聽的新名字！

曼哈頓第五大道、美國當選總統特朗普名下的著名物業「特朗普大廈」在谷歌地圖上被改名，成了「垃圾場大廈」！

據報道，本周末，網民接二連三發現此處異常，之後在推特、臉書等社交媒體上分享、轉發「特朗普大廈」（Trump Tower）全新的品牌識別「垃圾場大廈」（Dump Tower）。

目前還不清楚谷歌地圖「遭黑」具體開始於何時、「黑手」是誰。

特朗普本人也還沒有就此發表評論。目前，特朗普大廈也被用作特朗普進入白宮之前的過渡總部。

被改名持續幾個小時，谷歌地圖上的特朗普國際酒店大廈一度也被改外「垃圾場國際酒店大廈」。

谷歌發言人告訴美聯社，谷歌已經恢復原大樓名稱。

發言人還說，用戶可以更新地圖，但「偶爾會有不準確」。