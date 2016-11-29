土耳其南部學生宿舍火災11名女生死亡

圖片版權 AFP Image caption 初步調查結果顯示火災可能是電路故障引起的

土耳其南部阿達納省阿拉達格市一所學校的宿舍發生火災，造成11名女生死亡，另外至少22人受傷。

當地官員說，還有一名在學生宿舍工作的婦女遇難。

據報道，住在這個宿舍裏的是中學女生，來自附近鄉村的貧窮家庭。

初步調查結果顯示，火災的起因可能是電路故障。

阿達納省省長德米爾塔斯（Mahmut Demirtas）說，一些學生是在跳窗逃離火災時受傷的。

德米爾塔斯證實，有11名學生死亡。

當地電視畫面顯示，火焰從火災建築的屋頂冒出，消防員在現場試圖滅火。

土耳其副總理凱納克（Veysi Kaynak）和內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）前往火災現場察看。