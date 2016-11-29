土耳其南部學生宿舍火災11名女生死亡
- 2016年 11月 29日
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土耳其南部阿達納省阿拉達格市一所學校的宿舍發生火災，造成11名女生死亡，另外至少22人受傷。
當地官員說，還有一名在學生宿舍工作的婦女遇難。
據報道，住在這個宿舍裏的是中學女生，來自附近鄉村的貧窮家庭。
初步調查結果顯示，火災的起因可能是電路故障。
阿達納省省長德米爾塔斯（Mahmut Demirtas）說，一些學生是在跳窗逃離火災時受傷的。
德米爾塔斯證實，有11名學生死亡。
當地電視畫面顯示，火焰從火災建築的屋頂冒出，消防員在現場試圖滅火。
土耳其副總理凱納克（Veysi Kaynak）和內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）前往火災現場察看。