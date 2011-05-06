圖片版權 vote Image caption 全民公決和地方選舉將在星期四（5月5日）同時舉行

英國將在星期四（5月5日）舉行全民公決，決定是否改變現行的議會下院選舉制度。

選民將在全民公決選票上回答一個問題，在現行的「簡單多數制」（first past the post）與建議中的「排序複選制」（alternative vote）這兩種選舉方式之間做出選擇。

這次全民公決並不是5月5日投票日所安排的全部投票內容，不同地區的選民還將填寫不同的選票，參加不同的地方選舉。

蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭選民將分別投票選舉自己的地方議會，英格蘭選民則根據所在地區的不同，部分或全部改選自己的地方政府。

與此同時，一些地區還將改選地方政府領導人，而南萊斯特選區將補選代表這個選區的英國議會下院議員。

民意總結

自從去年5月6日英國舉行大選以來，星期四的選舉和全民公決是這一年來首次舉行的重要投票，因此被看成是一個重要的民意總結。

去年5月6日的大選產生了36年來的第一個Hung Parliament（無單一政黨佔絕對多數的議會），也產生了由英國第三大政黨自由民主黨和主要政黨保守黨組成的聯合政府。

星期四的投票結果將被看成是對兩黨聯合政府的評判，特別是對聯合政府中極力主張英國未來採取新的「排序複選制」（alternative vote）選舉議會下院的自由民主黨的評判。

許多觀察家預測，由於經濟狀況不佳以及聯合政府推出大規模削減公共開支的計劃，聯合政府中的兩個政黨都將在這次選舉中受挫，將會在地方選舉中失去大量的議席。

自由民主黨

觀察家還表示，自由民主黨為加入聯合政府而做出妥協，改變了他們在執政前的立場，也引起許多傳統支持者的不滿。

許多人預料，自由民主黨除了會在這次地方選舉中失去大量議席之外，還會輸掉他們所力爭取勝的全民公決。也就是說，改變現行議會選舉方式，以「排序複選制」（alternative vote）取代「簡單多數制」（first past the post）的建議將不會獲得通過。

顯然，人們對各個政黨在這次選舉中的議席得失以及全民公決的結果拭目以待。更重要的是，人們還會關注這次選舉的後續影響。

人們雖然不大相信聯合政府會在這次投票之後垮台，但是英國的整個政治格局完全可能在點票之後發生重要的變化。