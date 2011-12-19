圖片版權 AFP Image caption 2011年12月17日去世的朝鮮領導人金正日

在世界各國最高領導人中，金正日以深居簡出和高深莫測著稱，而他領導的也是一個與國際社會隔絕的秘密國家。

作為全世界目前僅存的世襲統治的共產黨國家朝鮮的領導人，金正日被指對內明目張膽地破壞人權，對外堅持核武器項目，威脅地區穩定。

在1994年他父親金日成去世後金正日接替統治大權時，外界對他幾乎沒有任何了解，此前他也很少在公共場合露面。

聰明的獨裁者

那些見過他的人說，金正日的消息很靈通，並說他對國際大事件非常關注。

一些人把他看作是聰明的獨裁者，願意為鞏固自己的政權承擔風險。

美國前國務卿奧爾布萊特就曾說，金正日很能掌握局面，心中很有數。

在典型的獨裁國家的個人崇拜文化中，金正日在朝鮮公眾的眼中是一個英雄的形像。

朝鮮官方說，金正日出生在一個小木屋裏，出生時天上出現雙彩虹和一顆明亮的星星。

他們還說，金正日在兩年內寫出6部歌劇，並設計了平壤最著名的地標性建築。

事實上，根據外界的專家說，金正日出生在俄羅斯城市哈巴羅夫斯克附近，當時蘇聯軍隊支持打游擊的金日成。

在此後的朝鮮戰爭期間，年幼的金正日被送到中國生活。他像大多數朝鮮精英一樣，畢業於金日成大學。

對電影著迷

1975年，他獲得「敬愛的領袖」的稱號；5年之後，他進入朝鮮勞動黨中央委員會，專門負責藝術和文化方面。

1978年，他下令綁架韓國電影導演申相玉和妻子崔銀姬，他們被分開關押五年之後，在一次宴會上被安排重逢。

事後金正日向他倆道歉，並請他們為他拍電影。申相玉和崔銀姬為朝鮮拍了7部影片後，在1986年逃往西方。

金正日對電影非常著迷，據說他收藏了兩萬多部好萊塢影片，還寫了一本關於電影的書，並把好萊塢明星伊麗莎白·泰勒的照片掛在牆上。

他曾數百次訪問過朝鮮國家電影製片廠，還製作了一個一百集的朝鮮歷史連續劇。

對中國改革感興趣

1991年，金正日被選為朝鮮軍隊的最高統帥，分析人士認為，此舉是為了消除讓他最終繼承統治地位的潛在阻礙。

朝鮮死板的中央控制經濟在它的主要貿易伙伴前蘇聯解體後處境每況日下，目前已經陷入前所未有的經濟危機。

除了中央控制的經濟體制帶來的弊病之外，連年的自然災害，曾在1990年代導致幾十萬朝鮮人餓死，造成潛在的社會不穩定。

而金正日1994年繼承金日成統治朝鮮之後，他曾向國際社會尤其是中國求救，使朝鮮的經濟衰退稍有改善。

他還多次訪問中國，眾所周知，他對共產黨中國如何從社會主義計劃經濟轉向市場經濟很感興趣。

在他2000和2001年訪問北京和上海之後，朝鮮開始小規模地進行私營企業的實驗。

金正日還嘗試著改善與韓國的關係。2000年6月，他與韓國總統金大中會面，那是自1950年代初朝鮮戰爭以來，韓朝兩國領導人的首次會晤。

中風與去世

2008年9月，由於金正日沒有在朝鮮慶祝建國60週年的閱兵式上露面，美國情報部門的信息來源說他中風了。

他在2009年8月戲劇性的再次公開露面，與當時飛往平壤解救兩名被朝鮮逮捕的美國記者的美國前總統克林頓會晤，並立即釋放兩名記者。

儘管對中國的改革表示有興趣，金正日仍然牢牢忠誠於他父親金日成倡導的馬克思列寧主義。

他還在國際社會巨大的壓力下，堅持朝鮮的核武器計劃，並試射可能擊中美國城市的遠程導彈。

這些都使他和他領導的朝鮮至今仍然處在孤立於國際社會之外的境地。

朝鮮國家電視台宣佈，金正日在2011年12月17日去世，享年69歲。