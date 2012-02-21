Image caption 莫斯科街頭的久加諾夫競選廣告牌（攝影：子川）

晚九時許，飛機降落在莫斯科機場，機上的俄國乘客照例以掌聲致敬。

這是我第二次來俄羅斯出差了。2010年，我曾因為《世界看中國》欄目來這裏一個星期，採訪了很多專家學者和普通俄國人，探討中俄政治、經貿關係，漢語熱、中醫的狀況等等話題。

如今，再次來到俄國報道總統大選。也許因為飛機上溫度比較高，到了攝氏零下的莫斯科，並沒有覺得寒冷異常。

本次大選似乎懸念不多，因為曾經擔任過兩屆總統、主政8年的現任總理普京憑借自身優勢和資源，當選似乎不在話下。

然而，當汽車在莫斯科機場到市區的主幹道上飛馳時，我看到路旁有共產黨領導人久加諾夫的競選廣告牌，似乎在提醒來客，這個國家確有反對力量的存在。

普京領導的統一俄羅斯黨在去年12月的下議院杜馬選舉中獲勝，因涉嫌舞弊，引發莫斯科和其它城市一浪高過一浪的抗議示威，成為蘇聯解體以來從未出現過的狀況。

俄羅斯中產階級和精通互聯網的年青一代似乎一夜之間覺醒了，紛紛走上街頭，表達對這個國家種種問題的不滿之情。很多人無法接受普京將繼續領導俄國這個事實。

然而，對於普通勞動者來說，普京是穩定的代名詞。那些經歷過1990年代經濟幾近崩潰的民眾對俄國目前是否存在與普京一樣有號召力的領導人心存疑慮。

明天，我將開始20個小時的列車旅程，深入俄羅斯內地，到訪伏爾加河中游的陶裏亞蒂市。以意大利共產黨人陶裏亞蒂命名的這座城市擁有俄國最大的車廠，即生產拉達轎車的伏爾加汽車製造廠。

2009年以來，拉達轎車的銷量直線下跌，這座依靠車廠生存的城市面臨重重挑戰。那裏的工人、知識分子、政治活動人士對當地乃至俄國的政治生態有什麼看法？非常期待這次行程。