國際縱橫：朝鮮停戰但和平尚未到來

Image caption 當年，25歲的李德彬投身朝鮮戰爭。

朝鮮戰爭停戰歷經一甲子，當年的士兵們如今都已經垂垂老矣。

朝鮮戰爭1950年爆發時，李德彬（音譯Lee Duk-bin ）只有25歲，當時他是韓國軍官，反共思想堅定不移。

在紀念儀式後，李德彬帶我去看他部隊遭到朝鮮第一波攻擊的地方，靠近現在三八線附近的一處地形開闊的河岸。

「1950年6月25日大約凌晨四點鐘，就在這裏。」

「我們突然收到朝鮮攻擊的警報趕到這裏，炮彈就落在我們身邊。」

「到了河邊，我們必須匍匐前進才能進入戰鬥位置，我們看到在河的另一邊，朝鮮士兵已經全副武裝，他們看到我們就朝我們開炮，瞬時之間天搖地動。」

沒有和平

諷刺的是，李德彬其實是朝鮮人，他來到韓國和自己的共產黨政府作戰。

朝鮮戰爭雖然已經停戰60年，但是他說交戰雙方還不能簽署和平協議。

「和平協議只是朝鮮慣用的伎倆，朝鮮根本沒有要和韓國和平相處的意願。」

「戰爭沒有真正結束，朝鮮和當初沒有任何改變，他們的基本目標就是將共產主義擴散到韓國來，必要時不惜採取武力手段，這一點至今沒有改變。」

「我已經89歲了，但如果明天戰爭再次爆發，毫無疑問地我還是會再次參戰。」

南北分裂

Image caption 金教永至今在身份認同上困惑已不。現在他無法返回朝鮮。

朝鮮戰爭持續三年，有20多個國家的部隊捲入戰爭，包括中國和美國，在戰爭中死亡，受傷和失蹤的人高達數百萬人。

朝鮮戰爭停戰協議確定了朝鮮半島的分裂局面，不但劃分了兩個不同的政治系統，也造成了無數家庭、父母子女、兄弟姐妹的分離。

金教永（音譯Kim Kyo-yong ）只是南北分離的其中一個人，但他的故事卻反映出荒誕的現實。

過去60多年來，金教永一直住在韓國，和韓國老婆結婚，膝下子孫成群。

按照現在的說法，金教永當初來韓國的身份是朝鮮派赴敵後作戰區的地下游擊隊員，即使在停戰宣佈之後仍然持續戰鬥。

「我聽到停戰宣佈時心裏很沮喪，因為我們的任務是要打贏這場戰爭，不惜犧牲自己的性命。」

「我們不准備就這樣子投降，上級命令我們作戰，我們就要作戰到死為止。」

身份認同

在朝鮮戰爭停戰協議簽訂後，金教永和他的隊友們躲藏在韓國山區。

「我們的士氣很低，而且彈盡糧絕，韓國的精英部隊包圍我們的據點，把我們一個一個地抓起來。」

最後，金教永也被抓了，而且被關了20年，現在他無法返回朝鮮，因為他在韓國已經有了家人。

但是他有時會還是會想家，到互聯網上看家鄉的衛星照片。

金教永有身份認同問題，即使是足球比賽也會讓他心裏產生矛盾衝突。

東亞杯足球賽在首爾舉行，朝鮮和韓國在球場上對陣，金教永可以為朝鮮隊加油，但唱國歌卻讓他為難。

不過足球比賽總會有輸贏，不像朝鮮戰爭停戰的模糊，而這一次朝鮮隊贏了。

（編譯：陳書敏 責編：高毅）