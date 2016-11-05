國際縱橫：保加利亞指俄試圖使歐洲分裂

圖片版權 AFP Image caption 普列夫內利耶夫說保加利亞去年在公投期間以及地方選舉期間收到了網絡攻擊，攻擊很可能同俄羅斯有關。

保加利亞總統羅森·普列夫內利耶夫對BBC說，俄羅斯正試圖製造分裂，削弱歐洲。

他就俄羅斯在保加利亞和整個歐洲的影響力發出警告，說歐洲需要採取更強有力的措施。

保加利亞周日舉行總統選舉，如果沒有候選人贏得大選勝利，一周後將進入第二輪選舉。

普列夫內利耶夫沒有參選爭取連任，他將在1月份卸任。

普列夫內利耶夫還說，保加利亞去年在公投期間以及地方選舉期間受到網絡攻擊，他說這些攻擊很可能同俄羅斯有關。

「冷和平」

保加利亞總統認為，雖然歐洲並沒有重新進入冷戰，但是已經發生了他所說的「冷和平」，即一個「危險而且不可預測」的新階段。

他說，目前的危險倒不是俄羅斯坦克入侵歐洲，而更多是俄羅斯的影響在歐洲製造分裂。

普列夫內利耶夫說，「歐洲當今的問題不是面臨一場全面戰爭以及同敵人作戰，而是普京要讓其他國家依附（俄羅斯）。」

「今天俄羅斯正努力削弱歐洲，離間歐洲，破壞歐洲國家的獨立。」

圖片版權 EPA Image caption 保加利亞11月6日舉行第一輪總統選舉

在首都索非亞就能夠看到俄羅斯對保加利亞的影響，保加利亞曾經是蘇聯集團的一部分，現在是歐盟和北約的成員國。

保加利亞向何處去是這次選舉的重要議題，現任總統批評莫斯科已經在保加利亞引起一些人的憤怒。

在索非亞的民眾研究中心的分析人員馬丁·弗拉基洛夫說，保加利亞經濟20%-25%同俄羅斯相聯繫。弗拉基洛夫曾經與其他人合寫過關於俄羅斯影響的報告，報告題為「克里姆林宮的遊戲規則」。

普列夫內利耶夫說，「俄羅斯能夠利用其經濟影響力控制保加利亞的關鍵機構」，俄羅斯的資金被用來資助抗議活動，甚至直接影響立法。

「對民主的攻擊」

保加利亞總統認為，俄羅斯在歐洲施加影響的手段包括資助有極端主義背景的民粹政黨和運動，利用網絡攻擊削弱俄羅斯的對手。

去年10月，保加利亞受到一次規模較大的網絡攻擊。普列夫內利耶夫說，「那是東南歐遇到的最嚴重和最強烈的一次網絡攻擊。」

那次是一次阻斷服務攻擊，也就是令用戶無法訪問受攻擊網站。在公投日和地方選舉日，發動攻擊的目標是選舉委員會，總統府和其他政府機構。

普列夫內利耶夫對BBC說，他認為那是攻擊保加利亞的民主，攻擊的目的是企圖製造關於選決結果的混亂，美國即將進行選舉投票，一些美國人也擔心會發生這樣的事情。

來自北約盟國的支持令保加利亞總統毫不懷疑攻擊背後是什麼人。他說攻擊者同樣攻擊了德國議會，偷走了德國議員的電子郵件；他們還攻擊了北約總部，最近他們還試圖影響美國大選。

俄羅斯黑客

美國政府和西方網絡安全商業公司將俄羅斯的黑客組織「Fancy Bears」或「APT 28」同網絡攻擊相聯繫，美國政府說，這些黑客可能在得到克里姆林宮官員的支持下採取行動，攻擊美國的政治制度。

普列夫內利耶夫說,「我只是說攻擊來自同一個地址，痕跡相同，方法也類似。保加利亞遭受的攻擊中都顯示出這些特徵。」

「這是對保加利亞國家和保加利亞民主的攻擊，攻擊很可能來自俄羅斯。」

普列夫內利耶夫說，確保歐盟對俄羅斯保持強硬立場至關重要，「北約很強硬，我也希望在我們面對的問題上面，歐盟能夠更加強硬，更加團結」。

他承認歐洲面臨移民和難民等一系列問題和危機，以及有可能造成歐盟分裂的危機。

普列夫內利耶夫對BBC說，英國公投決定脫離歐盟令他感到「悲傷和震驚」。他說，「這是個悲劇時刻」，「脫歐是一場危機，而且是一場很嚴重的危機」。

他擔心的一個問題是，英國脫離歐盟，對俄羅斯採取強硬立場就增加了難度，因為英國支持他在歐洲安全問題上的強硬立場。

他說，確保脫歐不要變成一個痛苦的過程，這是最重要的。

「如果脫歐像離婚，我們就應該盡量成為最好的，最親密的朋友。」